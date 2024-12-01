В Башкирии полуторагодовалый малыш провел полчаса в запертой квартире

В Белорецке полуторагодовалый ребенок оказался заперт в квартире на целых тридцать минут, и его родителям пришлось обратиться за помощью. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые не теряли ни минуты. С помощью слесарных инструментов они вскрыли дверь и смогли освободить ребенка. К счастью, полуторагодовалый мальчик не пострадал и был передан отцу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.