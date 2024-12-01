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В Башкирии полуторагодовалый малыш провел полчаса в запертой квартире

В Башкирии спасатели МЧС вызволили малыша из запертой квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке полуторагодовалый ребенок оказался заперт в квартире на целых тридцать минут, и его родителям пришлось обратиться за помощью. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые не теряли ни минуты. С помощью слесарных инструментов они вскрыли дверь и смогли освободить ребенка. К счастью, полуторагодовалый мальчик не пострадал и был передан отцу.

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