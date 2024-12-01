Под Новосибирском отключат отопление на один день

Завтра, с 9:00 до 18:00, в Бердске отключат отопление из-за замены участка внутриквартального трубопровода в районе улицы К. Маркса, 49а.
Как сообщает издание berdsk-online.ru, под отключение попадут следующие объекты:
Школы: ул. Ленина, 100 (школа Диалектики), 104 (лицей № 7);
Детские сады: № 8 (ул. Герцена, 16), № 19 (ул. К. Маркса, 54);
Частные и многоквартирные дома: ул. Герцена, 3, 11 (Следственный комитет), 15 (частный дом), 17, 18 (Бердчанка), ул. Островского, 73, ул. К. Маркса, 49, 49а, 54, пер. Банковский, 2, 4, 5, 6, ул. Л. Чайкиной, 4, 6 (частные дома).