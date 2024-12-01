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Актеры театра Бурятии выиграли спецприз на песенном фестивале в Иркутске

В Иркутске состоялся ежегодный фестиваль «Актерская песня».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел ежегодный фестиваль среди артистов профессиональных театров «Актерская песня». В этом году специальный приз выиграли актеры Русского драматического театра имени Бестужева в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

— Бурятию на фестивале представили Александра Кривобоченко, Валерия Шайхудинова и Алексей Редков. Артисты исполнили песню «В кафе “Экипаж” Ирины Богушевской. Песню с актерами готовила педагог по вокалу Ксения Хохрякова, режиссером номера выступила актриса театра имени Бестужева Ольга Гонтарева. Готовить хореографические элементы помогал артист театра имени Бестужева Анатолий Иванов, — говорится в сообщении.

Фестиваль «Актерская песня» каждый год организует Иркутское отделение Союза театральных деятелей России. Благодаря этому мероприятию артисты могут показать таланты с необычной стороны.