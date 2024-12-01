Актеры театра Бурятии выиграли спецприз на песенном фестивале в Иркутске

В Иркутске прошел ежегодный фестиваль среди артистов профессиональных театров «Актерская песня». В этом году специальный приз выиграли актеры Русского драматического театра имени Бестужева в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.