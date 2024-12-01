Модульные укрытия устанавливают в Воронежской области

Как сообщало РИА «Воронеж», первые два модульных железобетонных укрытия установили в областном центре на проспекте Патриотов и улице Острогожской в августе этого года. В мэрии подчеркнули, что ситуация в городе остается спокойной и контролируемой, администрация не предпринимала никаких мер — укрытия были установлены самостоятельно компанией на ее земельных участках, решение было принято непосредственно руководством фирмы.