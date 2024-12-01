Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модульные укрытия устанавливают в Воронежской области

Объекты появляются на частной территории топливной компании.

Источник: Острогожск Воронежские Афины — ВКонтакте

В субботу, 30 ноября, жители Воронежской области сообщили об установке первого модульного укрытия в Острогожске. В пресс-службе администрации Острогожского района пояснили, что оно размещено на частной территории АЗС «Роснефть» в районе автовокзала.

— Ранее «Роснефть» по собственной инициативе уже установила укрытия на случай обстрелов вблизи своих объектов в Воронеже. Обстановка в Острогожске остается спокойной. Установка модульных укрытий прорабатывается с учетом опыта Белгородской области, но это повестка не сегодняшнего дня, — заявили в районной администрации.

Вслед за публикацией фото из Острогожска стала появляться информация о модульных укрытиях в других муниципальных образованиях Воронежской области. В частности, они есть в Бутурлиновке и Борисоглебске.

Пользователи соцсетей утверждают, что модульное укрытие также установлено в Грибановском районе.

Как сообщало РИА «Воронеж», первые два модульных железобетонных укрытия установили в областном центре на проспекте Патриотов и улице Острогожской в августе этого года. В мэрии подчеркнули, что ситуация в городе остается спокойной и контролируемой, администрация не предпринимала никаких мер — укрытия были установлены самостоятельно компанией на ее земельных участках, решение было принято непосредственно руководством фирмы.

Ранее стало известно, что укрытия в заглубленных помещениях на территории Воронежа при необходимости могут принять все население города.