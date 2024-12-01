Модульные укрытия устанавливают в Воронежской области

В субботу, 30 ноября, жители Воронежской области сообщили об установке первого модульного укрытия в Острогожске. В пресс-службе администрации Острогожского района пояснили, что оно размещено на частной территории АЗС «Роснефть» в районе автовокзала.
— Ранее «Роснефть» по собственной инициативе уже установила укрытия на случай обстрелов вблизи своих объектов в Воронеже. Обстановка в Острогожске остается спокойной. Установка модульных укрытий прорабатывается с учетом опыта Белгородской области, но это повестка не сегодняшнего дня, — заявили в районной администрации.
Вслед за публикацией фото из Острогожска стала появляться информация о модульных укрытиях в других муниципальных образованиях Воронежской области. В частности, они есть в Бутурлиновке и Борисоглебске.
Пользователи соцсетей утверждают, что модульное укрытие также установлено в Грибановском районе.
Как сообщало РИА «Воронеж», первые два модульных железобетонных укрытия установили в областном центре на проспекте Патриотов и улице Острогожской в августе этого года. В мэрии подчеркнули, что ситуация в городе остается спокойной и контролируемой, администрация не предпринимала никаких мер — укрытия были установлены самостоятельно компанией на ее земельных участках, решение было принято непосредственно руководством фирмы.
Ранее стало известно, что укрытия в заглубленных помещениях на территории Воронежа при необходимости могут принять все население города.