В Самаре начали устанавливать новогодние ели

В эти выходные Самару начали украшать к Новому 2025 году. Не смотря на то, что в областном совсем не чувствуется приход зимы, в городе уже приступили к праздничному убранству. Так, новогодние деревья в субботу и воскресенье начали устанавливать на главной площади города — площади Куйбышева.