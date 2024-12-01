В Самаре начали устанавливать новогодние ели

В эти выходные Самару начали украшать к Новому 2025 году. Не смотря на то, что в областном совсем не чувствуется приход зимы, в городе уже приступили к праздничному убранству. Так, новогодние деревья в субботу и воскресенье начали устанавливать на главной площади города — площади Куйбышева.
Напротив Самарского академического театра оперы и балета полным ходом идет работа по сбору елок. Пока неизвестно, как именно планируется украсить площадь. Также праздничный декор появился на пешеходной зоне вдоль улицы Ново-Садовой. Его пока не включили.
В прошлом году главная городская ель в Самаре блистала мультимедийным шоу и световой иллюминацией. Местом притяжения горожан с детьми стала усадьба Деда Мороза со сказочными персонажами и яркими локациями для фото. Елка также была на плошай Славы. Здесь местом притяжения был городской каток, который работал до весны.