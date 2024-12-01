Экс-участник Nightwish Марко Хиетала анонсировал сольный альбом

Согласно пресс-релизу, альбом нацелен на смешение «мрачной интроспективной лирики» и «воздушных кинематографических масштабов». Работая над пластинкой, Хиетала вдохновлялся мифологией, природой и человеческим опытом. Лирика на пластинке будет посвящена смирению, хрупкости и поиске света даже «вглуби теней».