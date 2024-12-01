Экс-участник Nightwish Марко Хиетала анонсировал сольный альбом

Марко Хиетала, получивший известность как бывший басист и вокалист симфоник-метал-группы Nightwish, анонсировал сольный альбом. Пластинка получила название Roses From The Deep и увидит свет 7 февраля 2025 года.
Релиз выйдет на лейбле Nuclear Blast, сообщает Blabbermouth.
Согласно пресс-релизу, альбом нацелен на смешение «мрачной интроспективной лирики» и «воздушных кинематографических масштабов». Работая над пластинкой, Хиетала вдохновлялся мифологией, природой и человеческим опытом. Лирика на пластинке будет посвящена смирению, хрупкости и поиске света даже «вглуби теней».
Треклист Roses From The Deep следующий:
Frankenstein’s Wife.
Left On Mars.
Proud Whore.
Two Soldiers.
The Dragon Must Die.
The Devil You Know.
Rebel Of The North.
Impatient Zero.
Tammikuu.
Roses From The Deep.
Последний на данный момент релиз музыканта Pyre Of The Black Heart вышел в 2020-м.
Ранее в этом году свой новый альбом представила группа Nightwish. Звук Медиа публиковал рецензию на пластинку и ее подробный разбор.