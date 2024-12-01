В Омске появилась интерактивная карта зимних развлечений

Администрация города Омска подготовила интерактивную карту зимних развлечений. Хорошей новостью поделился мэр города Сергей Шелест. На карте отражены все актуальные события — от общегородских праздников до занятий в клубах по месту жительства.
«Не упустите возможность исследовать и открывать для себя новые места и события в вашем микрорайоне, округе и нашем замечательном городе», — прокомментировал мэр.
Информация о каждом мероприятии включает краткое описание, указание места и времени проведения. Карта обновляется еженедельно, она доступна по ссылке.