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В Омске появилась интерактивная карта зимних развлечений

На интерактивной карте отражены все события — от мероприятий в микрорайоне до общегородских.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска подготовила интерактивную карту зимних развлечений. Хорошей новостью поделился мэр города Сергей Шелест. На карте отражены все актуальные события — от общегородских праздников до занятий в клубах по месту жительства.

«Не упустите возможность исследовать и открывать для себя новые места и события в вашем микрорайоне, округе и нашем замечательном городе», — прокомментировал мэр.

Информация о каждом мероприятии включает краткое описание, указание места и времени проведения. Карта обновляется еженедельно, она доступна по ссылке.