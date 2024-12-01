Полицейские провели встречу с кадетами городского казачьего общества Черемхово

— Специалист группы кадров отделения по работе с личным составом познакомила ребят с ВУЗами в системе МВД, рассказала о специальностях, по которым ведется подготовка в данных образовательных учреждениях, и о привилегиях обучения. При отборе кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяется их образовательному уровню, моральным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке, — говорится в сообщении ведомства.