Полицейские провели встречу с кадетами городского казачьего общества Черемхово

В городе Черемхово Иркутской области полицейские провели встречу с кадетами городского казачьего сообщества. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
— Специалист группы кадров отделения по работе с личным составом познакомила ребят с ВУЗами в системе МВД, рассказала о специальностях, по которым ведется подготовка в данных образовательных учреждениях, и о привилегиях обучения. При отборе кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяется их образовательному уровню, моральным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке, — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции провели для участников встречи экскурсию по отделу полиции, узнали об особенностях профессии следователя, о самых сложных уголовных делах, а также познакомились с содержимым рабочего чемодана эксперта-криминалиста, с которым выезжают на место преступления.