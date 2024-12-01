На смену постоянным разводкам мостов пришли технические. Делимся расписанием на неделю

Так, с 1 на 2 декабря мост Александра Невского будет разведен с 2:20 до 5:10. С 2 по 4 декабря Троицкий мост разведут с 1:20 до 4:50, Тучков — с 2:00 до 4:50, Большеохтинский — с 2:00 до 5:00, а мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.