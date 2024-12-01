Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур из Беларуси с 1 декабря

Власти Литвы ввели обязательную предварительную регистрацию фур, которые выезжают через границы Беларуси и России, передает БелТА.
Так, обязательная предварительная регистрация в электронной очереди всего грузового транспорта, который въезжает в Литву из Беларуси и России заработала с 1 декабря 2024-го.
Поэтому сейчас весь грузовой автотранспорт, который направляется в пункты пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай» на белорусско-литовской и российской-литовской границах обязаны заранее забронировать определенный временной интервал для пересечения границы через Информационную систему управления очередями (EVIS).
Но, если грузовик прибудет в зону ожидания без бронирования временного интервала для пересечения границы, то у него будет возможность зарегистрироваться на следующий доступный временной интервал в EVIS на месте.
В Министерства транспорта и связи Литвы прокомментировали решение необходимостью регулирования очередей грузовых автомобилей на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а также обеспечения общественного порядка на границе.
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