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Нижегородцам рассказали, чем кормить птиц зимой

Кому-то может приглянуться сало.

В регионе стартует ежегодная акция «Покормите птиц зимой!». К мероприятию могут присоединиться все желающие. По информации регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в области обитает более 300 видов птиц.

Встретить можно дятлов, синиц, щеглов, лазоревок и снегирей. И всем пернатым нужен сбалансированный рацион питания. Для этого жители региона могут использовать разные продукты. Птицам подойдут семена подсолнуха, овес, пшеница, арахис и тыквенные семечки. Некоторые птицы не прочь полакомиться салом.

Для участия в акции необходимо изготовить и повесить новую кормушку или воспользоваться уже имеющейся. Самое главное — регулярно пополнять её подходящим для птиц кормом.

экология