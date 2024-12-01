Нижегородцам рассказали, чем кормить птиц зимой

В регионе стартует ежегодная акция «Покормите птиц зимой!». К мероприятию могут присоединиться все желающие. По информации регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в области обитает более 300 видов птиц.
Встретить можно дятлов, синиц, щеглов, лазоревок и снегирей. И всем пернатым нужен сбалансированный рацион питания. Для этого жители региона могут использовать разные продукты. Птицам подойдут семена подсолнуха, овес, пшеница, арахис и тыквенные семечки. Некоторые птицы не прочь полакомиться салом.
Для участия в акции необходимо изготовить и повесить новую кормушку или воспользоваться уже имеющейся. Самое главное — регулярно пополнять её подходящим для птиц кормом.