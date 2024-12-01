ГАИ взяла на усиленный контроль такси в Беларуси до 6 декабря

Госавтоинспекция будет усиленно контролировать водителей такси в Беларуси до 6 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.
Это связано с проведением профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров такси.
— По всей стране сотрудники ГАИ совместно с представителями Транспортной инспекции проверяют водителей легковых автомобилей такси, — прокомментировали в пресс-службе.
Повышенное внимание будет уделяться физическому состоянию водителей такси, наличию у них права управления, соблюдению условий безопасной перевозки, скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов, также проконтролируют техническое состояние авто.
Госавтоинспекторы будут проводить с водителями разъяснительные беседы. А к руководителям организаций, допустившим к эксплуатации неисправный транспорт будут применяться меры административного воздействия.
Между тем, Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур из Беларуси с 1 декабря.
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