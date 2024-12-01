Бастрыкин ждет доклад по делу с мигрантами на стройке в Казани

На странице в соцсети председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в комментариях появились сообщения о ситуации на одной из строек в Казани. Авторы утверждали, что руководство фирмы давало управлять специальной техникой мигрантам, которые не имеют на это соответствующей квалификации. Также в комментариях говорилось, что неоднократные обращения по этому поводу от местных жителей в различные компетентные органы не принесли результатов.
В результате была проведена проверка и заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Александр Бастрыкин уже затребовал у руководителя следственного комитета Татарстана Валерия Липского доклад о ходе расследования и его результатах. Дело о мигрантах на стройке Казани находится на контроле центрального аппарата СУ СКР, сообщает пресс-служба ведомства.