В Ростове со 2 по 6 декабря пройдут массовые отключения света

В Ростове со 2 по 6 декабря пройдут массовые отключения электроэнергии, из-за чего окажутся обесточены сотни домов. Об этом горожан предупредили в «Донэнерго».
Так, 2 декабря с 9.00 до 17.00 обесточат дома по следующим адресам: улица Закруткина, 38−62, 35−47; улица Советская, 32−44; улица Мясникова, 75−93; улица 1-я Линия, 14−40, 15−31; улица 3-я Линия, 20−32, 15−33; улица 5-я Линия, 2−26, 1−31; улица 7-я Линия, 1−21, 2−20; улица 9-я Линия, 2−4; улица Пушкинская, 181, 181/1; улица Адыгейская, 12, 12/191; улица М. Горького, 186; проспект Кировский, 86/178.
2 декабря с 9.00 до 13.00: улица Предботаническая, 2д; улица Еременко, 9б/13; 17-я улица, 9−25, 2−36; 19-улица, 4−40, 1−9; 18-улица, 10−14, 11−17.
Со 2 по 3 декабря с 9.00 до 17.00: улица 13-я Линия, 1−15, 2−16; улица 15-я Линия, 1−27, 2−32; улица Советская, 12−20; улица Закруткина, 15−19, 12−24.
3 декабря с 9.00 до 13.00: улица Бусыгина, 1−13, 2, 2А; улица Васильева, 1−7, 4−10; улица Сурмача, 2−6, 5, 17/8, 16−20; улица Яковлева, 11−15, 8−14; гаражи «Масса».
3 декабря с 9.00 до 15.00: проспект Нагибина, 14А.
3 декабря с 10.00 до 12.00: проспект Коммунистический, 23/3, 25/1, 23, 23/4, 23/1, 23/2, 25; улица 2-я Краснодарская, 78/3.
3 декабря с 13.00 до 15.00: проспект Коммунистический, 21/4, 23/4; улица 2-я Краснодарская, 70/2.
4 декабря с 9.00 до 17.00: садовое товарищество «Садовод».
4 декабря с 9.00 до 16.00: улица Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46, 35, 37; улица Еременко, 48, 50/2; улица Липецкая, 2−54, 1−29; улица Тамбовская, 1−41, 2−18; переулок Полярный, 8−14, 5−11; улица Зоологическая, 2; улица Ноябрьская, 1−2, улица2-я Ноябрьская, 1−2; улица 3-я Ноябрьская, 1−2.
4 декабря с 9.00 до 18.00: улица 30-летия Октября, 187−293, 168−352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; улица Задонская, 29−267, 173А, 176, 16, 58−64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71 В, 48; улица Пескова, 184−204, 200А, 202А, 202Д, 25А; улица Учебная, 1−49; улица Совхозная, 1−45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4−42; 18А, 14А, 44А, 111−127; улица Провинциальная, 8, 9, 13, 14, 22−38, 31−37; переулок 2-й Санинструкторский, 46, 2−8, 1−9; 3-й Санинструкторский, 1−27, 26−28; улица Селиверстова, 7−9; улица Федорова, 12−16, 13−25; улица Фоменко, 28−38; улица Шапкина, 53−55.
4 декабря с 13.00 до 15.00: улица Красноармейская, 1 Б, 3, 3 А, 3 Б; переулок Гвардейский, 4, 5; переулок Доломановский, 51 Б.
С 4 по 6 декабря с 9.00 до 17.00: проспект Театральный, 58; проспект Шолохова, 1; переулок Энергетиков, 2.
5 декабря с 9.00 до 16.00: улица Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46, 41А, 35, 37; улица Еременко, 48, 50/2, 50/3; проспект Космонавтов, 15/11; улица Волкова, 7, 7/2, 9, 9/2, 9Б, 11; улица Коллективная, 1−27,2−32; улица Водопьянова, 1−13,2−10; улица Коккинаки, 1−15,2−8; улица Слепнева, 1−7; улица Леваневского, 1−23, 2−32; улица Чкалова, 1−41, 2−48.
5 декабря с 9.00 до 17.00: улица Селиванова, 35−49; улица Ищенко, 2−8, 5−15; улица Ивахненко, 2−10,7−11; переулок Столярный, 1−11,2−12; проспект Мира, 11−21; улица Промышленная, 1−35, 24−42; улица Инструментальная, 11−23; проспект Шолохова, 83−107; улица Селиванова, 1−21, 34−62; улица Промышленная, 43−71, 54−84; улица Металлургическая, 22−38, 115−117; переулок Деревообделочный, 5−15, 2−14; переулок Сборный, 3−13, 2−14; переулок Литейный, 1−15, 2−14; улица Дундича, 54−78, 41−67; улица Калужская, 82−96, 103−127; улица Глинки, 98−120, 95−119; улица Мурманская, 96−126, 91−117; улица Камская, 92−118, 101−127; улица Волжская , 110−138, 101−127; улица Брестская, 2−36.
5 декабря с 10.00 до 12.00: улица Зорге, 11, 13 В, 17, 15, 19, 19/162; улица Пушкинская, 138−140; проспект Чехова, 60, 68; улица Б. Садовая, 81/31.
6 декабря с 9.00 до 16.00: улица Коллективная, 1−27, 2−32; улица Водопьянова, 1−13, 2−10; улица Леваневского, 1−9, 2−12; улица Чкалова, 1−9, 2−14.