Раскрыт секрет, как сделать зимнюю обувь нескользкой в гололед

Были опробованы несколько способов: использовать жженый капрон на подошву для образования бугорков, наклеить полоски крест-накрест из малярного скотча или лейкопластыря, прикрепить к ботинкам подходящий по размеру лоскут из наждачной бумаги и приобрести силиконовые накладки с шипами на носок обуви. Последний оказался самым эффективным. Подробнее об эксперименте на сайте МК-Чита.