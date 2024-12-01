Раскрыт секрет, как сделать зимнюю обувь нескользкой в гололед

Резкое потепление, снегопад, а в некоторых районах и ледяной дождь в Иркутской области и других регионах неизбежно привели к появлению гололеда на улицах. Корреспонденты «МК в Чите» опробовали популярные лайфхаки по «прокачке» зимней обуви во избежание травм.
— Условия: купить все необходимое в шаговой доступности, уложиться в 200 рублей и потратить на обработку обуви не больше получаса. Задача: пройти в ней примерно полкилометра по наледи уверенным шагом и не упасть, — рассказали авторы эксперимента.
Были опробованы несколько способов: использовать жженый капрон на подошву для образования бугорков, наклеить полоски крест-накрест из малярного скотча или лейкопластыря, прикрепить к ботинкам подходящий по размеру лоскут из наждачной бумаги и приобрести силиконовые накладки с шипами на носок обуви. Последний оказался самым эффективным. Подробнее об эксперименте на сайте МК-Чита.