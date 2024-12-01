Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минводах

Это произошло 1 декабря.
Около 8:30 самолёт отправился из Минеральных Вод в Сочи. Однако вскоре пилот сообщил о проблеме с техникой. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Предположительно, причиной неполадки стало загрязнение топливных фильтров.
На борту самолёта находились 101 пассажир и 4 члена экипажа. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту воздушного судна, будут доставлены в Сочи резервным самолётом.
Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета «Азимут» в аэропорт Минеральных вод.
— По факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка, -сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК РФ.
Отметим, что подобные инциденты с самолетами донской авиакомпании произошли уже в четвертый раз за две недели.