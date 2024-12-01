Оператор лайнера SH Diana заявил об урегулировании ситуации с туристами

"Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое. Я не получала, я не прекращаю. Сегодня пятые сутки. Полного возврата требует куча пассажиров, которые собирались вчера.