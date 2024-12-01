Основатель Nightwish Туомас Холопайнен назвал имя своего музыкального кумира

Холопайнен также отметил, что давно мечтает написать саундтрек к какому-нибудь проекту. Тем не менее таких предложений ему пока не поступало. Поэтому музыкант не уверен, что ему понравится быть ограниченным одной историей и тем, чего от тебя требует режиссер. Слова Холопайнена цитирует Blabbermouth.