Эксперт объяснил, куда уходит «вкусная» рыба с калининградского побережья

«Была бы вода, а рыба найдётся. Другое дело, что она может нам не очень нравится. И более для нас вкусная уходит. Что касается рыб южных, если так говорить, то для них улучшились условия. Из теплолюбивых мы в наших водах можем отметить увеличение численности сазана. В Куршском заливе видно, что сазана стало больше. Опять же “переселенцы”, которые пришли к нам с юга, с бассейна Азовского моря. Бычки у нас себя чувствуют хорошо и активно распространяются», — заявил эксперт.