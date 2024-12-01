Эксперт объяснил, куда уходит «вкусная» рыба с калининградского побережья

Многие виды рыб перемещаются в более северные районы Балтийского моря из-за изменения климата. Об этом в интервью корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидат биологических наук Олег Новожилов.
Не только в Балтийском море, но вообще в Мировом океане идёт перестройка, меняются границы ареала обитания. Как-то вот биологически сложилось, что основная масса тех рыб, которые интересуют человека, они всё-таки в более северных водах живут. Лосось, кумжа, треска, сиги. Это всё-таки рыбы, которые сформировались в бореально-арктическом комплексе, то есть это северные рыбы. Сейчас эти рыбы себя чувствуют не очень хорошо у нас, — отметил учёный.
При этом он подчеркнул, что у калининградского побережья начинают приживаться более южные породы рыб. В последние годы их популяция растёт.
«Была бы вода, а рыба найдётся. Другое дело, что она может нам не очень нравится. И более для нас вкусная уходит. Что касается рыб южных, если так говорить, то для них улучшились условия. Из теплолюбивых мы в наших водах можем отметить увеличение численности сазана. В Куршском заливе видно, что сазана стало больше. Опять же “переселенцы”, которые пришли к нам с юга, с бассейна Азовского моря. Бычки у нас себя чувствуют хорошо и активно распространяются», — заявил эксперт.
При этом существенных изменений в численности популярных видов не происходит. Салака, килька и другие уходят севернее, в район Ботнического и Финского заливов.
«Мы сейчас проходим, в моём понимании, то, что происходило в Чёрном море. Там пласт живого моря составляет около 200 метров. Дальше идёт сероводородная зона. Мы движемся в том же направлении. Даже мощные осенние затоки во время штормов, когда в Балтийское море приходит вода более солёная и богатая кислородом, не изменяют существенно положение. Она уходит на глубину, но кардинального насыщения кислородом водоёма не происходит», — подчеркнул Новожилов.
Эти процессы, по словам учёного, связаны с изменением климата. Зимы становятся менее холодными, лето — более жарким. Всё это влияет на то, что море прогревается, а привычные для нашего региона виды рыб уходят туда, где прохладнее.