В Сочи на чайном растение в ноябре распустились бутоны

Камелия китайская — это элегантное растение с овальными, заостренными листьями темно-зеленого цвета. Их глянцевая поверхность придает растению особый шарм, а также позволяет ему эффективно поглощать солнечный свет.



Листья камелии являются основным сырьем для производства различных видов чая, включая зеленый, черный и улун. Именно благодаря своим листьям это растение стало популярным во всем мире.



Цветки камелии небольшие, белые или розовые, и обладают приятным ароматом. Цветение обычно происходит осенью и зимой.