Камелия китайская — это элегантное растение с овальными, заостренными листьями темно-зеленого цвета. Их глянцевая поверхность придает растению особый шарм, а также позволяет ему эффективно поглощать солнечный свет.
Листья камелии являются основным сырьем для производства различных видов чая, включая зеленый, черный и улун. Именно благодаря своим листьям это растение стало популярным во всем мире.
Цветки камелии небольшие, белые или розовые, и обладают приятным ароматом. Цветение обычно происходит осенью и зимой.
В Сочи на чайном растение в ноябре распустились бутоны
В Сочи начала цвести камелия китайская, родиной которой является Юго-Восточная Азия. Фото с ней заполонили местные паблики, а пользователи Сети удивляются красиво цветущему растению, бутоны которого распустились в ноябре.
Камелия китайская — это элегантное растение с овальными, заостренными листьями темно-зеленого цвета. Их глянцевая поверхность придает растению особый шарм, а также позволяет ему эффективно поглощать солнечный свет.