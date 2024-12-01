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В Сочи на чайном растение в ноябре распустились бутоны

В Сочи начала цвести камелия китайская, родиной которой является Юго-Восточная Азия. Фото с ней заполонили местные паблики, а пользователи Сети удивляются красиво цветущему растению, бутоны которого распустились в ноябре.

Источник: Сочи №1 — Telegram

Камелия китайская — это элегантное растение с овальными, заостренными листьями темно-зеленого цвета. Их глянцевая поверхность придает растению особый шарм, а также позволяет ему эффективно поглощать солнечный свет.

Листья камелии являются основным сырьем для производства различных видов чая, включая зеленый, черный и улун. Именно благодаря своим листьям это растение стало популярным во всем мире.

Цветки камелии небольшие, белые или розовые, и обладают приятным ароматом. Цветение обычно происходит осенью и зимой.

флора и фауна