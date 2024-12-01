В Башкирии прогнозируются осадки и снижение видимости

2 декабря на территории Башкирии ожидается облачная погода с небольшими снежными осадками. По прогнозам Башгидромета, местами снег может стать умеренным.
Температура воздуха в ночь на субботу будет колебаться от −1 до −6 градусов, а в некоторых районах до −11 градусов. Днем температура поднимется до +1, но в большинстве мест останется в пределах −4 градусов.
Прогнозируется западный ветер со скоростью 5−10 м/с. На автодорогах ночью и утром ожидается туман, который может значительно снизить видимость до 500−1000 метров.
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