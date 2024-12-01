Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии прогнозируются осадки и снижение видимости

На автодорогах Башкирии прогнозируется снижение видимости.

Источник: Комсомольская правда

2 декабря на территории Башкирии ожидается облачная погода с небольшими снежными осадками. По прогнозам Башгидромета, местами снег может стать умеренным.

Температура воздуха в ночь на субботу будет колебаться от −1 до −6 градусов, а в некоторых районах до −11 градусов. Днем температура поднимется до +1, но в большинстве мест останется в пределах −4 градусов.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 5−10 м/с. На автодорогах ночью и утром ожидается туман, который может значительно снизить видимость до 500−1000 метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.