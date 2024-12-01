С 1 декабря водители обязаны ездить на зимней резине

За нарушение водитель может получить предупреждение или штраф до 1 базовой величины (40 рублей). При повторном нарушении в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин (80−200 рублей). Если же по вине водителя, на машине которого была летняя резина, случится ДТП, могут лишить прав.