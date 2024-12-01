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С 1 декабря водители обязаны ездить на зимней резине

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Запрет на использование летней резины вступил в силу с 1 декабря.

Источник: Sputnik.by

В Беларуси езда на летней резине запрещена с 1 декабря по 1 марта, это предусмотрено пунктом 207−1 ПДД.

Правило касается всех авто общей массой до 3,5 т, легковых и грузо-пассажирских автомобилей свыше 3,5 т, а также автобусов до 5 т.

Использовать можно покрышки с рисунком горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо с обозначениями «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Важно учитывать остаточную высоту рисунка протектора — она должна быть не менее 4 мм.

За нарушение водитель может получить предупреждение или штраф до 1 базовой величины (40 рублей). При повторном нарушении в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин (80−200 рублей). Если же по вине водителя, на машине которого была летняя резина, случится ДТП, могут лишить прав.

штрафы