В центре Анапы заработали платные парковки

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в центральной и курортной частях Анапы заработали платные парковки. Власти города определи более 2000 мест, где будут брать деньги с автомобилей. Они обозначены специальной разметкой.
Платное время на парковках начинается в 08.00 до 20.00. Один час стоит 40 минут. Первые 15 минут машина может находиться на выделенной зоне бесплатно.
Оплатить парковку можно через парковочные терминалы, банкоматы, приложения «Горпарковки» или «Сбербанк Онлайн» и на интернет-портале parking.anapa.ru.
Для местных жителей, у которых есть прописка на курорте, предусмотрены годовые абонементы стоимостью 6240 рублей. Тот же период для иногородних граждан обойдется в 18 980 рублей. Кроме того, для приезжих предусмотрены абонементы и на более короткий срок. Так, парковку на 3 дня можно купить за 1 130 рублей, на 7 дней — за 2 185 рублей, на 14 дней — за 3 920 рублей, на 1 месяц — за 5 280 рублей, на 3 месяца — за 7 920 рублей, на полгода — за 12 240 рублей.
Власти Анапы определили также категории граждан, которые могут пользоваться парковкой бесплатно. Это все категории ветеранов, инвалиды, Герои Советского союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, родители (опекуны) из многодетных семей (на одну машину) и собственники электромобилей.
Штраф за неоплаченную парковку составляет 3000 рублей.
С более подробной информацией о платной парковке в Анапе можно ознакомиться на портале: parking.anapa.ru.
По всем вопросам, связанным с работой платных парковок, можно обращаться в единый контактный центр по телефону +7 (861−33) 92−0−92 или по электронной почте на адрес parking@anapa.ru