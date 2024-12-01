В центре Анапы заработали платные парковки

Для местных жителей, у которых есть прописка на курорте, предусмотрены годовые абонементы стоимостью 6240 рублей. Тот же период для иногородних граждан обойдется в 18 980 рублей. Кроме того, для приезжих предусмотрены абонементы и на более короткий срок. Так, парковку на 3 дня можно купить за 1 130 рублей, на 7 дней — за 2 185 рублей, на 14 дней — за 3 920 рублей, на 1 месяц — за 5 280 рублей, на 3 месяца — за 7 920 рублей, на полгода — за 12 240 рублей.