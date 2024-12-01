В ряде городов Ростовской области с 1 января будут взимать туристический налог

В Ростовской области часть городов приняли решение ввести у себя местный туристический налог, который берется за съем номера в гостинице.
Так, с 1 января 2025 года этот новый вид налога будут брать в Ростове, Азове, Белой Калитве, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Шахтах.
Во всех этих городах туристический налог в 2025 году составит 1% от стоимости аренды посуточного жилья в гостинице. При этом он не может быть меньше 100 рублей.
В 2026 году налоговая ставка будет увеличена до 2%, в 2027 году — до 3%, в 2028 году — до 4%. И в 2029 году — до 5%. Это максимальные ставки, прописанные в Налоговом Кодексе России.
Отметим, что возможность введения такого сбора появилась с внесением изменений в Налоговый кодекс страны. Решение о его введении принимают местные депутаты.