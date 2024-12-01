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Пожар произошел на складе Минского инструментального завода

МЧС сообщило о пострадавших при пожаре на Минском инструментальном заводе.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили о пожаре, вспыхнувшем на складе Минского инструментального завода.

О возгорании в дежурную службу МЧС сообщили 1 декабря в 09.02 часов. Пожар произошел на территории Минского инструментального завода, возгорание началось в арендованном складском помещении.

На месте выяснилось, что произошло загорание имущества на площади 20 квадратных метров. Загорелись аккумуляторы, пластиковые изделия, а также электрический погрузчик.

До приезда пожарных бригад склад сами покинули двое мужчин 1979 и 1983 годов рождения. Пострадавших медики госпитализировали с термическими ожогами и отравлением продуктами горения.

Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Огонь успел повредить имущество на площади 30 квадратных метров, электрический погрузчик, закоптил складское помещение. Причина пожара еще устанавливается.

Еще МЧС тушило дизель-поезд с пассажирами, загоревшийся на ходу в Лидском районе, и показало видео горящего поезда.

Также Opel вылетел в кювет и опрокинулся в Могилевском районе.

Кроме того, в Минске водитель Lada врезался в осветительную мачту из-за плохого самочувствия.