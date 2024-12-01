Пожар произошел на складе Минского инструментального завода

В МЧС сообщили о пожаре, вспыхнувшем на складе Минского инструментального завода.
О возгорании в дежурную службу МЧС сообщили 1 декабря в 09.02 часов. Пожар произошел на территории Минского инструментального завода, возгорание началось в арендованном складском помещении.
На месте выяснилось, что произошло загорание имущества на площади 20 квадратных метров. Загорелись аккумуляторы, пластиковые изделия, а также электрический погрузчик.
До приезда пожарных бригад склад сами покинули двое мужчин 1979 и 1983 годов рождения. Пострадавших медики госпитализировали с термическими ожогами и отравлением продуктами горения.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Огонь успел повредить имущество на площади 30 квадратных метров, электрический погрузчик, закоптил складское помещение. Причина пожара еще устанавливается.
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