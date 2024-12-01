Названо, что подарят своим сотрудникам на Новый год челябинские фирмы

Об этом сообщило издание Ура.ру со ссылкой на исследование Superjob. Лишь 37% фирм Челябинска, согласно результатам опроса, организуют вручение подарков для своих клиентов или партнёров по бизнесу. Большинство коммерческих организаций подарит им календари, тематические сувениры, кондитерские изделия (торты, шоколад, конфеты), горячительные напитки (только для совершеннолетних!) или брендированные канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, блокноты).