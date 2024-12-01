«Волки приходят из радиационной зоны». Стало известно, как бешеный волк пришел в деревню и напал на ночного сторожа под Хойниками

Стали известны подробности нападения волка на сторожа фермы в Хойникском районе, рассказали в сюжете на ОНТ.
Ранее «Комсомолка» писала, что волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками. Сейчас появились подробности нападения опасного хищника на белоруса.
Звонок в дежурную часть РОВД раздался ранним утром. Очевидцы рассказали, что на ферме волк напал на человека. Сторож отбивался от волка, получил травмы, но смог укрыться от дикого хищника, который продолжал рыскать по территории.
Прибывшие правоохранители сначала пришли на помощь потерпевшему, а потом ликвидировали зверя.
— У мужчины были искусаны рука и нога, было большое количество крови, — рассказал оперативник в сюжете.
Михаил Тарасенко сторож в местном хозяйстве, уже находясь в больнице рассказал, что перед нападением волка он вышел во двор на лай собак. На мужчину тут же набросился агрессивный хищник. Волк в длинном прыжке повалил сельчанина на землю и вцепился ему в ногу. Михаил схватил сжатую нижнюю челюсть волка, удерживал ее, а вторую руку засунул в пасть, говорит, тогда волк стал ослабевать. Потом мужчина стал бить волка по животу, так ему удалось вырваться из лап зверя, забежать в сторожку, и позвать на помощь.
Сторож Михаил едва спасся, отбиваясь от агрессивного волка. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.
Волка в это время спугнули, но сдаваться он не собирался: сначала спрятался за сеновалом, а потом стал угрожающе рычать и на прибывших милиционеров. В темноте правоохранители увидели комок шерсти — хищника убили прицельным выстрелом.
Местные жители отмечают, что убитый волк — матерый. На ферме стояли быки, и сельчане считают, что животное пришло из леса на их рев и запах. Сельские старожилы уверяют, что такого звериного кошмара в здешних местах не было никогда. Многие в этой деревне, вообще, не видели волков раньше, а потому сейчас обеспокоены тем, что привело хищника в эту местность.
Среди вариантов агрессии диких зверей: голод или болезнь животного. В больнице по итогам исследования подтвердили, что напавший на сторожа волк был болен бешенством.
— Волк обычно набрасывается на лицо, на шею, то есть может порвать жертву по полной. Повезло, что мужчина отбивался от него, и хищника вовремя остановили, — заметили в больнице.
Волк стали приходить из радиационного заповедника. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.
При этом местные жители опасаются, что волк был не один, тем более что, в соседней деревне видели других волков. Местные охотники производят загон волков, чтобы проредить волчьи стаи. Отмечается, что волки на эту территорию, как показывают наблюдения, приходят из Полесского радиационно-экологического заповедника. Это закрытая чернобыльская зона, отстрел там строго запрещен, можно только за ее пределами. Поэтому популяция волков растет, а контролировать ее становится все сложнее.
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