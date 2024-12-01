«Волки приходят из радиационной зоны». Стало известно, как бешеный волк пришел в деревню и напал на ночного сторожа под Хойниками

Михаил Тарасенко сторож в местном хозяйстве, уже находясь в больнице рассказал, что перед нападением волка он вышел во двор на лай собак. На мужчину тут же набросился агрессивный хищник. Волк в длинном прыжке повалил сельчанина на землю и вцепился ему в ногу. Михаил схватил сжатую нижнюю челюсть волка, удерживал ее, а вторую руку засунул в пасть, говорит, тогда волк стал ослабевать. Потом мужчина стал бить волка по животу, так ему удалось вырваться из лап зверя, забежать в сторожку, и позвать на помощь.