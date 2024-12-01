Воронежцев предупредили о мошенничестве с открытками в мессенджерах

— Просмотр изображения может также перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные, а пользователь этого и не заметит. Не стоит доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей. А при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра, лучше уточнить у него через другой способ связи, что он прислал во вложении, — посоветовали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.