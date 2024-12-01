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За сутки отказ на въезд в Молдову получили 20 человек

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. За минувшие сутки в пунктах пересечения молдавской границы было зафиксировано 47 824 пересечения, сообщили в Погранполиции страны.

Источник: Sputnik.md

Большинство пересечений, или 24 339, отмечено в направлении въезда в Республику Молдова.

Границу с Молдовой пересекли 28 367 иностранцев и 19 457 граждан страны.

За последние сутки на пути въезда в Республику Молдова отказ в пересечении государственной границы получили 20 иностранцев.

Наиболее «активной» остается молдавско-румынская граница. Здесь отмечено 21 586 пересечений, на молдавско-украинской границе зафиксировано 16 138 пересечений. Воздушную границу Молдовы пересекли 10 100 человек.

По загруженности КПП на границе с Молдовой лидирует Кишиневский международный аэропорт (10 100 человек), на втором месте — КПП Леушены (7112 человек), замыкает тройку КПП Скуляны (6497 человек).

За сутки границу с Молдовой пересекли 13 484 граждан Украины, из них 6960 — в направлении въезда в страну. В Погранполиции уточнили, что границу пересекли 1809 несовершеннолетних украинцев.