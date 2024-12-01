Прокуратура Башкирии взяла под контроль ДТП с 9 пострадавшими

На 97 километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись два автомобиля: «Фольксваген Джетта» и «ВАЗ 2110». К сожалению, последствия столкновения оказались тяжелыми — пострадали девять человек, среди которых была 7-летняя девочка. Все они были срочно доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Состояние пострадавших сейчас оценивается как стабильное, однако врачи продолжают внимательно следить за их состоянием.