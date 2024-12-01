Прокуратура Башкирии взяла под контроль ДТП с 9 пострадавшими

В Бирском районе Башкирии произошла серьезная автомобильная авария, которая привлекла внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
На 97 километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись два автомобиля: «Фольксваген Джетта» и «ВАЗ 2110». К сожалению, последствия столкновения оказались тяжелыми — пострадали девять человек, среди которых была 7-летняя девочка. Все они были срочно доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Состояние пострадавших сейчас оценивается как стабильное, однако врачи продолжают внимательно следить за их состоянием.
На место происшествия оперативно выехал межрайонный прокурор Бирска Алмаз Абдюшев, который взял на контроль координацию действий правоохранительных органов и специализированных служб. Следственные органы возбудили уголовное дело, и теперь ход расследования будет находиться под строгим контролем прокуратуры.
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