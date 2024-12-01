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Американский продюсер Найл Роджерс заявил о желании поработать с Willow

Американский музыкант Найл Роджерс, известный сотрудничеством с Мадонной, Дэвидом Боуи и другими культовыми артистами, рассказал, с кем из молодых исполнителей хотел бы поработать. Продюсер признался, что восхищается творчеством Уиллоу Смит, выступающей как Willow.

Источник: Звук

Американский музыкант Найл Роджерс, известный сотрудничеством с Мадонной, Дэвидом Боуи и другими культовыми артистами, рассказал, с кем из молодых исполнителей хотел бы поработать. Продюсер признался, что восхищается творчеством Уиллоу Смит, выступающей как Willow.

Роджерс также поделился впечатлениями от первой встречи с артисткой. По мнению музыканта, Уиллоу способна изменить то, что он звал «фьюжн-джазом во времена своей молодости». Слова продюсера цитирует Rolling Stone.

Звук Медиа напоминает, что Уиллоу Смит — это 24-летняя артистка, дочь Уилла и Джады Смит. Ее дебютный лонгплей Ardipithecus вышел в 2015-м. Последний на данный момент альбом артистки получил название Empathogen и вышел в мае этого года. Любопытно, что каждый из релизов Уиллоу придерживается разных жанров от соула до поп-панка.

Ранее певица стала одной из приглашенных гостей на новом альбоме Tyler, The Creator.