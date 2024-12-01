Американский продюсер Найл Роджерс заявил о желании поработать с Willow

Звук Медиа напоминает, что Уиллоу Смит — это 24-летняя артистка, дочь Уилла и Джады Смит. Ее дебютный лонгплей Ardipithecus вышел в 2015-м. Последний на данный момент альбом артистки получил название Empathogen и вышел в мае этого года. Любопытно, что каждый из релизов Уиллоу придерживается разных жанров от соула до поп-панка.