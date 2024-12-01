В Воронеже отменили спектакль со Станиславом Садальским

— Все актеры нашего спектакля готовы играть, все освободили себе этот день в графике аж за полгода, билеты были куплены давно. В Воронеж я всегда еду с радостью, меня там ждут, это город моего детства, там мои друзья, там моя семья, там похоронены мои родители, — отметил артист. — Давайте будем честными. Просто кто-то перекупил зал, вот и все. Либо он понадобился для других целей, о которых зрители никогда не узнают.