В Воронеже отменили спектакль со Станиславом Садальским

В Воронеже неожиданно отменили спектакль с артистом Станиславом Садальским, который был запланирован на начало января 2025 года.
— По информации, поступившей от организатора спектакля «Крик любви», запланированного к проведению 5 января 2025 года в Воронежском концертном зале, в связи с изменением гастрольного графика артистов, мероприятие отменяется, — сообщил 28 ноября билетный портал.
30 ноября Стас Садальский, который детство провел в Воронеже (он воспитывался в воронежском интернате № 2), возмутился в своем блоге в соцсетях причиной отмены.
— Все актеры нашего спектакля готовы играть, все освободили себе этот день в графике аж за полгода, билеты были куплены давно. В Воронеж я всегда еду с радостью, меня там ждут, это город моего детства, там мои друзья, там моя семья, там похоронены мои родители, — отметил артист. — Давайте будем честными. Просто кто-то перекупил зал, вот и все. Либо он понадобился для других целей, о которых зрители никогда не узнают.