На трёх республиканских трассах ограничено движение

"1 декабря 2024 года в 19:00 в связи ухудшением походных условий вводится ограничения движения для грузового и общественного транспорта в следующих автодорогах республиканского значения:
— Карагандинская область:
1. Автодорога «Кызылорда-Павлодар» км 788−906, участок границы области Улытау — поселок Топар.
2. «Кызылорда-Павлодар» км. 970−1135, участок г. Караганда — граница Павлодарской области.
3. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17−217, участок г. Караганда — г. Каркаралы.
— Область Улытау:
1. «Кызылорда-Павлодар» км. 756−788, участок п. Жанаарка-граница Карагандинской области.
— Павлодарская область:
1. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135−1206, участок границы Карагандинской области — п. Шидерты«, — указывается в сообщении “КазАвтоЖола”.
Ориентировочно дорогу откроют 2 декабря 2024 года в 08:00.