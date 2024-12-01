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На трёх республиканских трассах ограничено движение

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. В Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях ограничено движение с 19.00. Причина: снег, низовая метель, опасность гололёда и ухудшение видимости.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 52% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.kz

"1 декабря 2024 года в 19:00 в связи ухудшением походных условий вводится ограничения движения для грузового и общественного транспорта в следующих автодорогах республиканского значения:

— Карагандинская область:

1. Автодорога «Кызылорда-Павлодар» км 788−906, участок границы области Улытау — поселок Топар.

2. «Кызылорда-Павлодар» км. 970−1135, участок г. Караганда — граница Павлодарской области.

3. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17−217, участок г. Караганда — г. Каркаралы.

— Область Улытау:

1. «Кызылорда-Павлодар» км. 756−788, участок п. Жанаарка-граница Карагандинской области.

— Павлодарская область:

1. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135−1206, участок границы Карагандинской области — п. Шидерты«, — указывается в сообщении “КазАвтоЖола”.

Ориентировочно дорогу откроют 2 декабря 2024 года в 08:00.