В Омске «Авангард» в первый день зимы уступил «Северстали»

Увы, еще через минуту гости отыграли один гол — у них отличился Иоаннис Калдис, пасовали ему Новиков и Коростелев. Во втором периоде не забила ни одна из команд. Но при этом больше бросков по воротам нанесла явно «Северсталь». К тому же видно стало, что хозяева «подсели» физически. Это пугало в свете того, что же будет в следующем периоде.