В Омске «Авангард» в первый день зимы уступил «Северстали»

Сегодня, 1 декабря, «Авангард» на домашней арене сыграл с «Северсталью» и проиграл со счетом 2:4. Авторами голов у него стали Эмиль Галимов и Наиль Якупов.
У и.о. главного тренера «ястребов» Сергея Звягина сейчас непростое эмоциональное состояние — он уже точно знает, что вскоре его место займет тренер-легионер Ги Буше. В такой ситуации настраивать себя на время, которое осталось доработать, тяжело. Но скорее не только это помешало нашей команде победить.
В воротах у омской команды снова сыграл новый голкипер Никита Серебряков. В первом периоде «ястребы» неплохо забили дважды, то есть уверенно повели в счете. Сначала большинство с передач Гуляева и Прохоркина реализовал новичок клуба Эмиль Галимов. Затем же, через 7 минут, забил уже «возвращенец» Наиль Якупов.
Увы, еще через минуту гости отыграли один гол — у них отличился Иоаннис Калдис, пасовали ему Новиков и Коростелев. Во втором периоде не забила ни одна из команд. Но при этом больше бросков по воротам нанесла явно «Северсталь». К тому же видно стало, что хозяева «подсели» физически. Это пугало в свете того, что же будет в следующем периоде.
А после перерыва гости действительно наделали шороху. Сначала они сравняли счет — 2:2, когда оформил гол Данил Аймурзин с передач Ильина и Барберио. Затем омичи оказались и в роли проигрывающих — у «сталеваров» в быстрой атаке забил тот же Михаил Ильин. Тут уже до сирены оставалось 5 минут с небольшим.
Отыграться так и не удалось, более того — уже в пустые ворота, при попытке штурмовать вшестером, омичи пропустили гол от Коростелёва. За 9 секунд до сирены. Таким образом, поражение 2:4 — там, где скорее могла бы быть победа.
Далее «Авангард» сыграет дома 4 декабря против ХК «Сочи».