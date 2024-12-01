Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе прошли масштабные проверки: задержано 14 пьяных водителей

В Уфе задержали 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уфимской госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах и пресечение административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверок инспекторы дорожно-патрульной службы остановили более 300 транспортных средств. В общей сложности было составлено более 60 административных материалов за различные нарушения ПДД. 14 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.