В Уфе прошли масштабные проверки: задержано 14 пьяных водителей

Сотрудники уфимской госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах и пресечение административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках проверок инспекторы дорожно-патрульной службы остановили более 300 транспортных средств. В общей сложности было составлено более 60 административных материалов за различные нарушения ПДД. 14 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.