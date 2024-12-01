До −43 градусов ожидается на севере Иркутской области в понедельник 2 декабря

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туманы, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью −19,-24 градуса, при прояснении −29,-34. В Тайшетском и Нижнеудинском районах местами до −14, днём −9,-14 градусов, местами −14,-19, в горах Нижнеудинского района местами до −4. В верхнеленских, Киренском, Усть-Кутском, Катангском, северо-восточных районах ночью −30,-35 градусов, при прояснении −38,-43, днем −19,-24, в пониженных формах рельефа −26,-31, — говорится в сообщении.