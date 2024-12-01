Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −43 градусов ожидается на севере Иркутской области в понедельник 2 декабря

2 декабря в Иркутске ожидается переменная облачность, днем до −14 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области температура воздуха в ночное время суток может опуститься до −43 градусов. Об этом сообщают в региональном МЧС России, со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туманы, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью −19,-24 градуса, при прояснении −29,-34. В Тайшетском и Нижнеудинском районах местами до −14, днём −9,-14 градусов, местами −14,-19, в горах Нижнеудинского района местами до −4. В верхнеленских, Киренском, Усть-Кутском, Катангском, северо-восточных районах ночью −30,-35 градусов, при прояснении −38,-43, днем −19,-24, в пониженных формах рельефа −26,-31, — говорится в сообщении.

В Иркутске синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер переменный до 5 м/с. Температура ночью −19,-21 градусов, днем −12,-14.