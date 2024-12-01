Туман и гололедица: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, 2 декабря ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ожидается юго-западный ветер, днем на севере области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, юге области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15−20 м/с.
2 декабря ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области также ожидаются туман, гололед. Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-западный ночью на севере области 15−18 м/с.
Ночью на севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
В Астане ночью и утром также ожидается туман. Также штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Акмолинской области.
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. А в горных районах области Жетісу ожидаются гололед, ночью и утром в центре, в горных районах области туман.
2 декабря в Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.
На востоке области Ұлытау ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
2 декабря на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, на дорогах гололедица.
В Алматы 2 декабря временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.