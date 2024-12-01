«Яндекс Go» могут заблокировать в Беларуси из-за таксистов-нелегалов

На основе этих данных, сопоставленных с реестром, станет возможным выявление тех, кто работает в рамках закона, и тех, кто осуществляет перевозки нелегально. «Каждый случай нелегальной перевозки будет подвергнут правовой оценке со стороны управления налоговой службы и Транспортной инспекции», — отметил начальник управления Минтранса Андрей Гладкий.