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«Яндекс Go» могут заблокировать в Беларуси из-за таксистов-нелегалов

В Беларуси решили усилить контроль над работой таксистов, не включенных в реестр автомобильных перевозчиков, заявили в Транспортной инспекции. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Санкции для нарушителей могут быть введены уже в ближайшее время.

«До 10 числа каждого месяца диспетчерские службы обязаны будут предоставлять сведения о заказах как выполненных, так и невыполненных», — пояснил заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта Дмитрий Куликовский.

На основе этих данных, сопоставленных с реестром, станет возможным выявление тех, кто работает в рамках закона, и тех, кто осуществляет перевозки нелегально. «Каждый случай нелегальной перевозки будет подвергнут правовой оценке со стороны управления налоговой службы и Транспортной инспекции», — отметил начальник управления Минтранса Андрей Гладкий.

экономика