Более 1 тыс. участников отметили День математика на площадке Адыгейского госуниверситета

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Адыгейский государственный университет (АГУ), который стал одним из центров впервые отмечаемого в России 1 декабря Дня математика, собрал на своей площадке ведущих популяризаторов науки и более 1 тыс. любителей математики — педагогов, школьников, студентов и жителей Адыгеи всех возрастов. Об этом ТАСС сообщил член оргкомитета Дня математика, ректор АГУ, вице-президент Российского союза ректоров Дауд Мамий.
«Сегодня в нашей стране впервые отмечается День математика, и Адыгейский государственный университет стал одной из самых масштабных площадок праздника. В мероприятиях, которые в течение всего дня проходят в нашем университете, принимают участие сотрудники Кавказского математического центра АГУ, ведущие популяризаторы математики России — известный математик, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев и заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени В. А. Стеклова РАН, лауреат международной премии Лилавати Николай Андреев, а также более 1 тыс. любителей математики — педагогов, школьников, студентов, жителей нашего региона», — сказал Мамий.
В вузе работают интерактивные станции и математические площадки, состоялась семейная математическая регата с участием 50 команд, круглый стол, посвященный традициям и современным вызовам в отечественном математическом образовании.
«Российская математика и математическое образование были и остаются лидерами в мире. Нам важно поддерживать эту традицию. В День математика мы говорим не только о математике, но и об истории развития этой науки в нашей стране, достижениях отечественных математиков. К примеру, профессор Савватеев прочитал лекцию “Истоки русской математики в лицах” об основоположниках российской математики — Леонарде Эйлере, Николае Лобачевском, Пафнутии Чебышеве и Михаиле Остроградском», — добавил ректор.
АГУ — один из признанных центров математического образования и занимает в этой области одну из лидирующих позиций на юге России. Ежегодно вуз организует целый ряд уникальных математических проектов: всероссийская смена «Юный математик» в ВДЦ «Орленок», Международная кавказская математическая олимпиада, Южно-российская математическая олимпиада «Ассара» для девочек, Летняя математическая школа в Адыгее, студенческая школа «Современная комбинаторика и теория игр», в которых принимают участие школьники и студенты из 68 регионов России и 17 стран мира. В 2018 году на базе АГУ был создан один из первых в стране региональных математических центров — Кавказский математический центр, основные задачи которого — развитие и популяризация математической науки.
В рамках проекта «Приоритет-2030» к 2030 году АГУ поставил задачу стать драйвером математического образования на юге России, генерирующим идеи и моделирующим практики для создания математической и цифровой экосистемы.
О празднике.
День математика отмечается в 2024 году впервые. С инициативой об установлении Дня математика впервые выступил в ноябре 2023 года на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики ректор МГУ Виктор Садовничий. Инициатива была поддержана правительством. Праздник установлен приказом Минпросвещения РФ, дата приурочена ко дню рождения русского математика, основоположника неевклидовой геометрии Николая Лобачевского (1792−1856).