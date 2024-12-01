Более 1 тыс. участников отметили День математика на площадке Адыгейского госуниверситета

АГУ — один из признанных центров математического образования и занимает в этой области одну из лидирующих позиций на юге России. Ежегодно вуз организует целый ряд уникальных математических проектов: всероссийская смена «Юный математик» в ВДЦ «Орленок», Международная кавказская математическая олимпиада, Южно-российская математическая олимпиада «Ассара» для девочек, Летняя математическая школа в Адыгее, студенческая школа «Современная комбинаторика и теория игр», в которых принимают участие школьники и студенты из 68 регионов России и 17 стран мира. В 2018 году на базе АГУ был создан один из первых в стране региональных математических центров — Кавказский математический центр, основные задачи которого — развитие и популяризация математической науки.