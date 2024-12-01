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Дейв Мастейн приступил к работе над следующим альбомом Megadeth

Лидер трэш-метал-коллектива Дейв Мастейн уже начал писать следующий лонгплей Megadeth. Об этом сам музыкант сообщил в рассылке поклонникам, которые входят в официальный клуб коллектива Cyber Army.

Источник: Звук

Лидер трэш-метал-коллектива Дейв Мастейн уже начал писать следующий лонгплей Megadeth. Об этом сам музыкант сообщил в рассылке поклонникам, которые входят в официальный клуб коллектива Cyber Army.

Фронтмен также отметил, что на «следующие полгода» в студии вместе с ним будет продюсер Крис Ракестрав. Остальные участники Megadeth пока присылают идеи песен из дома, но впоследствии присоединятся к Мастейну. Об этом сообщает Blabbermouth.

Последний на данный момент лонгплей Megadeth вышел в 2022 году. Крис Ракестрав выступил его продюсером. Он же помогал коллективу с записью пластинки Dystopia, увидевшей свет в 2016-м.

Ранее состоялся анонс нового сольного альбома экс-участника Nightwish.