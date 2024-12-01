Дейв Мастейн приступил к работе над следующим альбомом Megadeth

Фронтмен также отметил, что на «следующие полгода» в студии вместе с ним будет продюсер Крис Ракестрав. Остальные участники Megadeth пока присылают идеи песен из дома, но впоследствии присоединятся к Мастейну. Об этом сообщает Blabbermouth.