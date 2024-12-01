Институт им. Вавилова: закон о биоресурсных центрах обеспечит лидерство РФ в биоэкономике

«Принятие федерального закона о биоресурсных центрах и биологических коллекциях имеет важнейшее значение, — считает Хлесткина. — Это не только признание достижений и труда отечественных биологов, развивавших и сберегавших ценные генетические ресурсы в течение 300 лет. Важна еще и защита, и забота — защита земельных участков, используемых для деятельности с коллекциями, забота о кадровом обеспечении этой деятельности. На протяжении десятилетий и столетий коллекции были защищены только отношением ученых, работающих с ними, профессиональной этикой, пониманием ценности и ответственности продолжения дела своих предшественников, сохранявших национальное достояние ценой своей жизни — как это было с коллекцией Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова».