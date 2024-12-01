Институт им. Вавилова: закон о биоресурсных центрах обеспечит лидерство РФ в биоэкономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Принятие в РФ закона о биоресурсных центрах и биологических коллекциях, который устанавливает правовые основы их создания, формирования, сохранения и развития, позволит достичь технологического лидерства по целому ряду направлений биоэкономики, так как биологические коллекции — основа многих научно-производственных цепочек, сообщила ТАСС директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина.
Накануне президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ размещен на официальном портале правовых актов.
«Принятие федерального закона о биоресурсных центрах и биологических коллекциях имеет важнейшее значение, — считает Хлесткина. — Это не только признание достижений и труда отечественных биологов, развивавших и сберегавших ценные генетические ресурсы в течение 300 лет. Важна еще и защита, и забота — защита земельных участков, используемых для деятельности с коллекциями, забота о кадровом обеспечении этой деятельности. На протяжении десятилетий и столетий коллекции были защищены только отношением ученых, работающих с ними, профессиональной этикой, пониманием ценности и ответственности продолжения дела своих предшественников, сохранявших национальное достояние ценой своей жизни — как это было с коллекцией Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова».
Именно на базе этого института был создан первый национальный центр генетических ресурсов — растений. Директор учреждения отметила, что государственная поддержка и защита несомненно помогут исследователям в развитии новых научных направлений, даст им возможность и ресурсы готовить следующие поколения ученых в этой сфере, развивать инфраструктуру для сохранения и изучения биологических коллекций.
О законе.
Закон устанавливает основы безопасного и гарантированного сохранения генетических ресурсов, содержащихся в биологических (биоресурсных) коллекциях. Предусматривается создание Фонда биологических (биоресурсных) коллекций РФ, ведение государственного реестра биологических (биоресурсных) коллекций РФ, а также формирование системы управления подобными коллекциями посредством наделения научных или образовательных организаций статусом биоресурсных центров. Государственный учет национальных каталогов генетических ресурсов и биоколлекций будет осуществляться через государственную информационную систему в области генетической информации «Национальная база генетической информации».
Закон разграничивает полномочия правительства РФ и Минобрнауки России в этой сфере.
На кабмин возлагаются обязанности по разработке и реализации в России единой государственной политики в сфере регулирования биологических коллекций и биоресурсных центров, определение полномочий федеральных органов власти, утверждение порядка образования национальных центров генетических ресурсов и организации их деятельности. Правительство будет определять порядок и условия предоставления генетического материала созданных объектов интеллектуальных прав в биоресурсный центр, порядок финансового обеспечения деятельности, утверждать требования к обеспечению безопасности и защиты объектов (территорий), к порядку ввоза в Россию и вывоза за ее пределы образцов и материалов биологических коллекций и материально-техническому обеспечению биоцентров.
Минобрнауки будет отвечать за утверждение порядка ведения национальных каталогов особо ценных образцов генетических ресурсов, порядок ведения каталогов биологических коллекций и реестра национальных коллекций особо ценных образцов генетических ресурсов и биологических коллекций. Министерство будет утверждать положения о национальных центрах генетических ресурсов, типовые формы договоров о предоставлении материалов образцов биологической коллекции, требования к уровню образования и квалификации уполномоченных лиц биоресурсного центра, а также перечень их полномочий и порядок аттестации.
Об институте.
Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» ведет историю с 1894 года, когда при Ученом комитете Министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи было организовано Бюро по прикладной ботанике. В настоящее время на базе института генетических ресурсов растений имени Вавилова, согласно указу президента РФ, создается Национальный центр генетических ресурсов растений, который объединит в сетевую структуру около 20 научных организаций.