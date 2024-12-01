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Объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана в ночь на понедельник

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Несмотря на наступление декабря, в Беларуси погода пока мало чем напоминает зимнюю. Как сообщили в Белгидромете, в предстоящий понедельник ее характер определит область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 52% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.by

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −2..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет падать», — рассказали в ведомстве.

Там предупредили, что из-за туманов на ночь и утро понедельник объявлен «желтый» уровень опасности.

Что касается последующих дней будущей недели, то во вторник, 3 декабря, по словам специалистов, также будет облачно с прояснениями. В ночные часы местами возможны небольшие дожди, а днем — без осадков. По-прежнему ночью и утром не исключается туман, но лишь местами. Ветер будет южным и слабым до умеренного. Столбики термометров ночью по стране не опустятся ниже двух градусов мороза и не превысят отметку +3°С. Днем ожидается от +1 до +6°С. Атмосферное давление будет падать.

Во среду, 4 декабря, сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная погода. На большей части территории Беларуси прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет неустойчивый умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от 5 градусов мороза до +2°С, днем — от минус двух до четырех градусов тепла, сообщили в Белгидромете.