Объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана в ночь на понедельник

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −2..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет падать», — рассказали в ведомстве.
Там предупредили, что из-за туманов на ночь и утро понедельник объявлен «желтый» уровень опасности.
Что касается последующих дней будущей недели, то во вторник, 3 декабря, по словам специалистов, также будет облачно с прояснениями. В ночные часы местами возможны небольшие дожди, а днем — без осадков. По-прежнему ночью и утром не исключается туман, но лишь местами. Ветер будет южным и слабым до умеренного. Столбики термометров ночью по стране не опустятся ниже двух градусов мороза и не превысят отметку +3°С. Днем ожидается от +1 до +6°С. Атмосферное давление будет падать.
Во среду, 4 декабря, сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная погода. На большей части территории Беларуси прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя.
В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет неустойчивый умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от 5 градусов мороза до +2°С, днем — от минус двух до четырех градусов тепла, сообщили в Белгидромете.