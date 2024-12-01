Объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана в ночь на понедельник

Что касается последующих дней будущей недели, то во вторник, 3 декабря, по словам специалистов, также будет облачно с прояснениями. В ночные часы местами возможны небольшие дожди, а днем — без осадков. По-прежнему ночью и утром не исключается туман, но лишь местами. Ветер будет южным и слабым до умеренного. Столбики термометров ночью по стране не опустятся ниже двух градусов мороза и не превысят отметку +3°С. Днем ожидается от +1 до +6°С. Атмосферное давление будет падать.