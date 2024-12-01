Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси

Речь идет об усилении контроля за работой таксистов, которые не включены в реестр автоперевозчиков. В Транспортной инспекции сказали, что санкции для нарушителей могут ввести в скором времени. По словам замначальника Транспортной инспекции Дмитрия Куликовского, порядок выявления будет такой: