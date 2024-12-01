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Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси

Минтранс Беларуси предупредил о серьезной проверке диспетчерских служб такси.
Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси заявило, что Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в стране. Об этом пишет БелТА.

Речь идет об усилении контроля за работой таксистов, которые не включены в реестр автоперевозчиков. В Транспортной инспекции сказали, что санкции для нарушителей могут ввести в скором времени. По словам замначальника Транспортной инспекции Дмитрия Куликовского, порядок выявления будет такой:

— До 10 числа каждого месяца диспетчерские службы обязаны будут предоставлять сведения о заказах как выполненных, так и невыполненных.

Данные будут сопоставляться с реестром. Так выявят легальных и нелегальных таксистов.

Начальник управления Минтранса Андрей Гладкий отметил в связи с изложенным:

— Каждый случай нелегальной перевозки будет подвергнут правовой оценке со стороны управления налоговой службы и Транспортной инспекции.

Также сообщалось, что ГАИ взяла на усиленный контроль такси в Беларуси до 6 декабря.

Тем временем младший сын Александра Лукашенко Николай рассказал, какой президент Беларуси как отец, и поделился, как относится к советам отца.

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