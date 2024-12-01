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МЧС: около ста человек покинули спа-зону минского аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане

МЧС: около ста человек покинули спа-зону аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Беларуси сообщает, что около ста человек покинули спа-зону аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане.

Сообщение о возгорании в спа-зоне аквапарка поступило спасателям 1 декабря. Прибывшие на место подразделения спасателей выяснили, что в парильном отделении бани на первом этаже «Лебяжего» произошло тление обшивки.

До прибытия экипажей МЧС около ста человек покинули спа-зону. Тление же ликвидировал персонал аквапарка.

Сообщается, что причины и обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Тем временем Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.

А младший сын Александра Лукашенко Николай рассказал, какой президент Беларуси как отец, и поделился, как относится к советам отца.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».