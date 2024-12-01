МЧС: около ста человек покинули спа-зону минского аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане

МЧС Беларуси сообщает, что около ста человек покинули спа-зону аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане.
Сообщение о возгорании в спа-зоне аквапарка поступило спасателям 1 декабря. Прибывшие на место подразделения спасателей выяснили, что в парильном отделении бани на первом этаже «Лебяжего» произошло тление обшивки.
До прибытия экипажей МЧС около ста человек покинули спа-зону. Тление же ликвидировал персонал аквапарка.
Сообщается, что причины и обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
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