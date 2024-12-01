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Аферисты обманом выманили у жителей Башкирии 10 млн рублей

Жители Башкирии попались на удочку аферистов и лишились 10 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки жители Башкирии потеряли более 10 миллионов рублей. Полиция зарегистрировала 19 сообщений о различных случаях обмана, и каждый из них подчеркивает растущую угрозу со стороны преступников.

Житель Уфы стал жертвой злоумышленников, которые выдали себя за сотрудников сотовой компании. Обманщики убедили мужчину продлить действие его сим-карты и, получив код подтверждения из сообщения, вскоре сообщили о взломе его аккаунта на Госуслугах. Аферисты представились работниками правоохранительных органов и заявили о вымышленном уголовном деле против него. В результате мужчина, находясь под давлением, перевел почти 900 тысяч рублей на незнакомый счет, следуя указаниям аферистов. К счастью, ему удалось избежать полной потери средств, так как он не отправил все деньги со своих счетов.

Еще один случай произошел с пенсионером, который также попался на удочку мошенников под предлогом продления сим-карты. В итоге он лишился более 2,7 миллиона рублей.

МВД по Республике Башкортостан настоятельно призывает граждан быть внимательными и не доверять телефонным звонкам от неизвестных.

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