Аферисты обманом выманили у жителей Башкирии 10 млн рублей

Житель Уфы стал жертвой злоумышленников, которые выдали себя за сотрудников сотовой компании. Обманщики убедили мужчину продлить действие его сим-карты и, получив код подтверждения из сообщения, вскоре сообщили о взломе его аккаунта на Госуслугах. Аферисты представились работниками правоохранительных органов и заявили о вымышленном уголовном деле против него. В результате мужчина, находясь под давлением, перевел почти 900 тысяч рублей на незнакомый счет, следуя указаниям аферистов. К счастью, ему удалось избежать полной потери средств, так как он не отправил все деньги со своих счетов.