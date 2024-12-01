Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь займется крупным регоператором

— Однозначно надо принимать решение, потому что он (регоператор — прим. ред.) нарушил все правила игры, которые только возможно. У меня в понедельник будет совещание на эту тему. Послушаю, что он скажет. На мой взгляд, все шансы, которые ему были даны, он использовал, — сказал Юрий Слюсарь.