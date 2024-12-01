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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь займется крупным регоператором

Юрий Слюсарь оказался не доволен работой регоператора по вывозу мусора.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с молодежью в городе Шахты высказался насчет плохой работы крупного регоператора по вывозу мусора. Видео со встречи выложила в Телеграм депутат Госдумы от донского региона Екатерина Стенякина.

— Однозначно надо принимать решение, потому что он (регоператор — прим. ред.) нарушил все правила игры, которые только возможно. У меня в понедельник будет совещание на эту тему. Послушаю, что он скажет. На мой взгляд, все шансы, которые ему были даны, он использовал, — сказал Юрий Слюсарь.

Также Екатерина Стенякина отметила, что за последнюю неделю поступало много жалоб от жителей городов Шахты, Гуково и Новошахтинск на плохую уборку мусора.