Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 2 декабря

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Кирова, 15-Б, 17-А; Береговая, 99 — с 09.30 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Потемкина, 18, 18-А; проспект Победы, 113, 113-А — с 08:30 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с п. Смолино: Береговая, 3−17-А; Чапаева, 16−72-А, 21−81-А; Западная, 6−10, 7−33; переулки Новый, 1−5, 2−8, Акаций, 13−15 — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Дегтярева, 39 (подъезд 1−4); 60-летия Октября, 7 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Томинская, 1, 1-Б, 8, 26; Томинская 1-я, 15; Рылеева, 18/1, 20; Троицкий тракт, 5, 9, 12, 12/1, 20, 20-Б, 22-А, 32-А, 36 — с 9:00 до 19.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Учебная, 2−42; Шаумяна, 39−67-А; Салтыкова, 19, 21; Конституции, 41−49; Ломоносова, 61, 63, 63-А; Сулимова, 44; переулки Ясельный, 3, 5, Учебный, 1, 4, 6, 8 — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов.
В понедельник, 2 декабря, с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки.
Будьте внимательны и осторожны!