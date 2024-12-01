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Губернатор Вячеслав Федорищев вместе с супругой посетили баскетбольный матч 1 декабря

Губернатор Вячеслав Федорищев вместе с супругой сегодня, 1 декабря, посетили матч баскетбольной команды «Самара», которая провела гостевой матч чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Об этом глава региона сообщил подписчикам своего телеграм-канала.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Федорищева

— Отличная игра, равная борьба с титулованным соперником, но в концовке не хватило сил. Уступили со счетом 77:97. После матча встретился с командой и тренерским штабом. С учетом изменения ситуации с финансированием клуба и различных слухов обсудили будущее БК «Самара». Ряд спонсоров по разным причинам приняли решение прекратить поддержку команды. Но правительство региона будет и дальше поддерживать клуб, — написал Федорищев.

Глава региона пожелал команде «играть, побеждать и радовать своих болельщиков».