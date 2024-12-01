Губернатор Вячеслав Федорищев вместе с супругой посетили баскетбольный матч 1 декабря

— Отличная игра, равная борьба с титулованным соперником, но в концовке не хватило сил. Уступили со счетом 77:97. После матча встретился с командой и тренерским штабом. С учетом изменения ситуации с финансированием клуба и различных слухов обсудили будущее БК «Самара». Ряд спонсоров по разным причинам приняли решение прекратить поддержку команды. Но правительство региона будет и дальше поддерживать клуб, — написал Федорищев.