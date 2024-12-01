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Ленинградский зоопарк показал лапу нового таинственного питомца

В зверинце готовятся представить зрителям новое животное, но пока дают только подсказки о нем.

Источник: Ленинградский зоопарк

Лапку таинственного питомца опубликовал Ленинградский зоопарк в своих соцсетях утром 1 декабря. Так зверинец готовится представить зрителям своего «новичка». Ранее подписчикам зоопарка уже показывали коричневую шерстку зверя, а также его рацион: хурму, морковь, банан, салат, яблоки, орехи. А теперь вот лапа — с длинными когтями.

— Перед вами очаровательная лапка с маникюром, которому позавидует любая девушка, любящая длинные ногти. Как вы думаете, чья она? — держат интригу в пресс-службе зоопарка.

Гостя обещают показать и представить совсем скоро, а пока в комментариях к публикациям посетители зоопарка гадают, кто же это. Некоторые делают ставку на суриката, другие хотят увидеть нового кенгуру, а третьи уверены, что в зверинец приехал пака — такой маленький четвероногий грызун, с виду слегка похожий на капибару.

флора и фауна