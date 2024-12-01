Ленинградский зоопарк показал лапу нового таинственного питомца

Гостя обещают показать и представить совсем скоро, а пока в комментариях к публикациям посетители зоопарка гадают, кто же это. Некоторые делают ставку на суриката, другие хотят увидеть нового кенгуру, а третьи уверены, что в зверинец приехал пака — такой маленький четвероногий грызун, с виду слегка похожий на капибару.