Ленинградский зоопарк показал лапу нового таинственного питомца

Лапку таинственного питомца опубликовал Ленинградский зоопарк в своих соцсетях утром 1 декабря. Так зверинец готовится представить зрителям своего «новичка». Ранее подписчикам зоопарка уже показывали коричневую шерстку зверя, а также его рацион: хурму, морковь, банан, салат, яблоки, орехи. А теперь вот лапа — с длинными когтями.
— Перед вами очаровательная лапка с маникюром, которому позавидует любая девушка, любящая длинные ногти. Как вы думаете, чья она? — держат интригу в пресс-службе зоопарка.
Гостя обещают показать и представить совсем скоро, а пока в комментариях к публикациям посетители зоопарка гадают, кто же это. Некоторые делают ставку на суриката, другие хотят увидеть нового кенгуру, а третьи уверены, что в зверинец приехал пака — такой маленький четвероногий грызун, с виду слегка похожий на капибару.