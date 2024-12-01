Синоптики: Начало декабря в Воронежской области будет теплым

В понедельник, 2 декабря, температура воздуха в районах области будет колебаться от −2 до +3 градусов днем и от нуля до −5 градусов ночью. В Воронеже ожидается около нуля днем и от нуля до −2 ночью, при скорости ветра до 10 м/с. Без осадков.