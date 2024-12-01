Синоптики: Начало декабря в Воронежской области будет теплым

Первая рабочая неделя декабря 2024 года начнется с положительной температуры, согласно прогнозам синоптиков воронежского гидрометцентра.
В понедельник, 2 декабря, температура воздуха в районах области будет колебаться от −2 до +3 градусов днем и от нуля до −5 градусов ночью. В Воронеже ожидается около нуля днем и от нуля до −2 ночью, при скорости ветра до 10 м/с. Без осадков.
Так, в понедельник, 2 декабря, температура воздуха в Воронеже будет равна 0, с переменной облачностью и небольшими осадками в виде дождя и снега. Скорость ветра 2 м/с.
Во вторник, 3 декабря, температура немного упадет до −1 °C, с переменной облачностью без осадков. Ветер изменит направление на южное, увеличив скорость до 3 м/с.
Среда, 4 декабря, принесет с собой возвращение температуры 0, с такой же облачностью, как и во вторник. Ветер изменится на юго-восточный, со скоростью 2 м/с.
Четверг, 5 декабря, снова похолодает до −1 °C, с ожидаемыми небольшими осадками в виде дождя и снега. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3 м/с.
В пятницу, 6 декабря, в Воронеже не будет осадков, но будет облачно, и температура составит −3 °C. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3 м/с.
В выходные минусовые температуры сохранятся, с незначительным увеличением. В субботу, 7 декабря, столбики термометров покажут −2 °C, с облачной погодой без осадков. Скорость ветра увеличится до 4 м/с, с направлением на юго-восток. В воскресенье, 8 декабря, температура поднимется до −1 °C, с ожидаемым снегом и дождем. Скорость ветра усилится до 5 м/с.